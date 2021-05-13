"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CME Group с целью $236

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CME Groupс целью $236 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: $202, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Поскольку одним из основных доходов биржи являются комиссии за торговлю биржевыми инструментами, то повышение волатильности на фондовом рынке является положительным фактором для финансовых показателей биржи. В связи со сложившейся ситуацией на фондовом рынке, мы рекомендуем к покупке акции CME Group в качестве частичной защиты от волатильности", - пишут эксперты "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага движется в рамках растущего тренда. "Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $236. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $202, риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83", - указывают эксперты инвесткомпании.

CME Group Inc. - крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка.

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