Рынок акций в течение дня может отыграть утреннее снижение - "Фридом Финанс"

Рынок акций в течение дня может отыграть утреннее снижение, индекс Мосбиржи к закрытию торгов, скорее всего, будет находиться в диапазоне 3615-3675 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи в четверг к 11:30 МСК снизился на 1%, следуя за движениями американских фондовых площадок и нефтяных цен. Данные по инфляции и рынку труда в США за апрель дают участникам торгов основания для опасения, что выходящие сегодня индекс цен производителей и статистика числа заявок на пособие по безработице вновь спровоцируют продажи. Цены на сырьевые активы обновили максимумы за год. Это позволяет предположить, что производственная инфляция в Штатах будет замедляться. Число заявок на пособие по безработице продолжает снижаться. Эти факторы способны позитивно отразиться на динамике рынков уже до конца текущей сессии", - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин.

Эксперт констатирует, что обыкновенные акции "Ростелекома" стартовали в плюсе. Компания отчиталась за первый квартал ростом OIBDA и чистой прибыли на 18% г/г и 58% г/г - до 55,437 млрд руб. и 11,8 млрд руб. соответственно. Эти результаты достигнуты благодаря успешному развитию в сегментах мобильной связи и услуг доступа в интернет, а также реализации цифровых сервисов. На фоне отчетности возможно повышение оценки справедливой цены акции "Ростелекома" на 5-15% в зависимости от методики, полагает Осин. В то же время компания сохранила консервативный прогноз на 2021г, предполагающий увеличение консолидированной выручки и OIBDA не менее чем на 5%. Менеджмент не исключает пересмотра этих ожиданий в течение года. Привилегированные акции "Ростелекома" на этом фоне снижались на 0,3%.

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