Возможно продолжение роста индекса S&P 500 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно продолжение роста индекса S&P 500 в среднесрочной перспективе, считают эксперты BCS Express.

Индекс S&P 500 с начала текущей недели находится под давлением из-за повышенных инфляционных ожиданий, констатируют аналитики инвесткомпании. "На фоне рекордного роста потребительских цен за последние 12 лет в среду индикатор ускорил снижение, что было в первую очередь обусловлено распродажами в секторе высоких технологий. Уровень поддержки в 4120 пунктов оказался пробит, что открыло дорогу к следующей опоре на круглой отметке 4000 пунктов", - отмечают они.

Краткосрочный восходящий тренд оказался переломлен, однако среднесрочные перспективы по-прежнему позволяют надеяться на восстановление, считают эксперты BCS Expreess. "Нижняя граница восходящего канала в районе отметки 4000 пунктов может выступить поддержкой и способствовать развороту. При этом важным фактором будут рыночные настроения. В фокусе внимания может находиться публичная реакция представителей ФРС на данные макростатистики и комментарии по поводу реализуемой монетарной политики", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"На долгосрочном горизонте тема коронавируса уступила место позитивному эффекту от мягкой монетарной политики мировых ЦБ, что поддержит индекс. В 2021 году восстановление мировой экономики, победа над коронавирусом и мягкая монетарная политика ФРС могут поддержать рост рынка до 4500 пунктов. Техническая картина вполне располагает к такому росту при отсутствии серьезных негативных катализаторов", - указывают эксперты BCS Express.

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