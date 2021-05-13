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13 мая 2021 года 11:49
Скачок инфляции продолжит давить на IT-сектор США - ITI Capital
Скачок инфляции продолжит давить на IT-сектор США, говорится в комментарии ITI Capital. Капитализация американского фондового рынка 12 мая сократилась почти на $600 млрд: Dow (-1,99%), S&P 500 (-2,14%), Nasdaq (-2,67%) и Russell 2000 (-3,26%), отмечается в комментарии инвесткомпании. S&P и Nasdaq снизились третью сессию подряд, снижение S&P 500 стало самым масштабным с 25 февраля, а Nasdaq за неделю упал более чем на 5%. Акции роста превзошли недооцененные акции после неожиданной паузы во вторник. Акции FANMAG подешевели, в число аутсайдеров вошли потребительский и технологический сектор. Провайдеры услуг здравоохранения и финансовые компании вышли в лидеры роста, также прибавила нефтегазовая отрасль. "Инфляция остается основным фактором, влияющим на рисковые настроения, после выхода в США данных по базовому и основному ИПЦ за апрель, которые превзошли ожидания рынка, - отмечают аналитики ITI Capital. - Потребительский ИПЦ вырос на 0,8% м/м и на 4,2% г/г, причем последний показатель достиг максимума с сентября 2008 г. Базовый ИПЦ повысился на 0,9% м/м и на 3% г/г, причем последний показатель стал максимальным с 1982 г. Инфляционное давление усугубляет давние опасения по поводу завышенных оценок. Оно также заставляет ФРС более тщательно следить за переходным характером скачка инфляции, чему способствует возобновление экономической деятельности и частично связанный с ним дисбаланс спроса и предложения". Избыточная реакция рынков на сокращение денежно-кредитного стимулирования считается главным побочным риском, который грозит фондовому рынку, подчеркивают эксперты ITI Capital. Индекс измеряет, сколько потребители платят за товары и услуги, включая одежду, продукты питания, блюда в ресторанах, развлечения и транспортные средства. В апреле цены на подержанные автомобили выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным месячным ростом в истории. На них пришлось более трети роста, сообщили в Министерстве труда. Стоимость аренды легковых и грузовых автомобилей выросла на 82% по сравнению с апрелем 2020 г., а стоимость авиаперевозок подскочила на 9,6%. После выхода данных по ИПЦ вице-председатель ФРС Ричард Кларида подчеркнул преходящий характер инфляционного давления, повторив высказывания ряда других управляющих ФРС во вторник, 11 мая. Информационный фон остается довольно скудным после недавнего обилия новостей об инфляции. В четверг инвесторы снова будут следить за инфляцией, ожидая выхода апрельских данных по индексу цен производителей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-IT-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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