Скачок инфляции продолжит давить на IT-сектор США - ITI Capital

Скачок инфляции продолжит давить на IT-сектор США, говорится в комментарии ITI Capital.

Капитализация американского фондового рынка 12 мая сократилась почти на $600 млрд: Dow (-1,99%), S&P 500 (-2,14%), Nasdaq (-2,67%) и Russell 2000 (-3,26%), отмечается в комментарии инвесткомпании. S&P и Nasdaq снизились третью сессию подряд, снижение S&P 500 стало самым масштабным с 25 февраля, а Nasdaq за неделю упал более чем на 5%. Акции роста превзошли недооцененные акции после неожиданной паузы во вторник. Акции FANMAG подешевели, в число аутсайдеров вошли потребительский и технологический сектор. Провайдеры услуг здравоохранения и финансовые компании вышли в лидеры роста, также прибавила нефтегазовая отрасль.

"Инфляция остается основным фактором, влияющим на рисковые настроения, после выхода в США данных по базовому и основному ИПЦ за апрель, которые превзошли ожидания рынка, - отмечают аналитики ITI Capital. - Потребительский ИПЦ вырос на 0,8% м/м и на 4,2% г/г, причем последний показатель достиг максимума с сентября 2008 г. Базовый ИПЦ повысился на 0,9% м/м и на 3% г/г, причем последний показатель стал максимальным с 1982 г. Инфляционное давление усугубляет давние опасения по поводу завышенных оценок. Оно также заставляет ФРС более тщательно следить за переходным характером скачка инфляции, чему способствует возобновление экономической деятельности и частично связанный с ним дисбаланс спроса и предложения".

Избыточная реакция рынков на сокращение денежно-кредитного стимулирования считается главным побочным риском, который грозит фондовому рынку, подчеркивают эксперты ITI Capital. Индекс измеряет, сколько потребители платят за товары и услуги, включая одежду, продукты питания, блюда в ресторанах, развлечения и транспортные средства. В апреле цены на подержанные автомобили выросли на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным месячным ростом в истории. На них пришлось более трети роста, сообщили в Министерстве труда. Стоимость аренды легковых и грузовых автомобилей выросла на 82% по сравнению с апрелем 2020 г., а стоимость авиаперевозок подскочила на 9,6%.

После выхода данных по ИПЦ вице-председатель ФРС Ричард Кларида подчеркнул преходящий характер инфляционного давления, повторив высказывания ряда других управляющих ФРС во вторник, 11 мая. Информационный фон остается довольно скудным после недавнего обилия новостей об инфляции. В четверг инвесторы снова будут следить за инфляцией, ожидая выхода апрельских данных по индексу цен производителей.

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