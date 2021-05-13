Инфляционные ожидания продолжат удерживать цену нефти в пределах $68-70/барр. - ПСБ

Инфляционные ожидания продолжат удерживать цену нефти в пределах $68-70 за баррель Brent, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена нефти Brent в среду вплотную приблизилась к $70/барр. впервые с начала 2020г на фоне всплеска рыночных инфляционных ожиданий по США (спред доходности UST-TIPS 5yr достиг 2,8% впервые с 2011г). Понижение прогноза по росту спроса на нефть на этот год от МЭА (до 96,4 млн барр./день) было проигнорировано. Данные по запасам от Минэнерго США показали сокращение запасов сырой нефти на 0,4 млн барр., дистиллятов - на 1,7 млн барр., а запасы бензинов выросли на 0,4 млн барр. При этом чистый импорт нефти подскочил на 2,4 млн барр., а экспорт упал до 1,8 млн барр./день - минимумы с 2018г. На утро четверга цена на нефть Brent снижается, но мы полагаем, что инфляционные ожидания продолжат удерживать ее в зоне $68-70/барр.", - отмечает эксперт банка Екатерина Крылова.

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