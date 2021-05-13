Идея дня: предпочтение акциям нефтяных компаний РФ - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют отдавать предпочтение акциям российских нефтяных компаний, полагая, что отчеты за I кв. 2021 могут стать драйвером переоценки бумаг сектора.

"Несмотря на текущую коррекцию на рынках, рост глобальной экономики ускорится. На фоне Brent вблизи $70 за баррель, мы отдаем предпочтение акциям российских нефтяных компаний. Их котировки до сих пор не отражают текущий уровень цен на нефть, несмотря на повышение прогнозов аналитиками инвестдомов. Мы считаем, что отчеты за I кв. 2021 могут стать драйвером переоценки бумаг сектора. "Роснефть" отчитается первой уже в пятницу", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" в комментарии.

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