Рост рыночных процентных ставок повышает интерес к "акциям стоимости" в США - BCS Express

Рост рыночных процентных ставок повышает интерес к "акциям стоимости" на американском фондовом рынке, говорится в комментарии BCS Express.

Американские фондовые индексы снижаются в первой половине торгов среды, в фокусе находятся данные по инфляции и падение котировок акций IT-сектора, отмечает эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко.

Индекс S&P 500 начал снижаться от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Важная поддержка по нему - зона 4000-3950 пунктов, указывает аналитик.

Инфляция потребителей в США в апреле составила 4,2% годовых (максимум за 13 лет) после 2,6% в марте (прогноз: 3,6%). Базовый CPI увеличился на 3% после 1,6% (прогноз: 2,3%).

Растут инфляционные ожидания, а вместе с ними и доходности гособлигаций США, констатирует Холоденко: доходность 10-летних Treasuries достигла 1,66% годовых.

Снижение котировок акций IT-сектора продолжается третий день подряд: котировки бумаг Apple Inc., Facebook Inc., Amazon.com Inc. теряют около 1%.

"Наблюдается выход из "акций роста", так как увеличение доходности гособлигаций США привело к переоценке таких бумаг. Рост рыночных процентных ставок повышает интерес к "акциям стоимости", - отмечает эксперт BCS Express.

