|Название
|Доля в портфеле, %
|Дивидендная доходность на следующие 12 месяцев, %
|"АЛРОСА", ао
|10
|15,8
|"Газпром нефть", ао
|10
|8,2
|"Газпром", ао
|10
|4,0
|"Детский мир", ао
|10
|10,4
|"ЛУКОЙЛ", ао
|10
|9,5
|"Магнит", ао
|10
|10,0
|Ozon, ADS
|10
|0,0
|Polymetal, ао
|10
|10,9
|Сбербанк, ао
|10
|7,5
|"Сургутнефтегаз", ап
|10
|14,9
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Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России
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12 мая 2021 года 17:41
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Детского мира" и убрав акции "Татнефти". "Мы сохраняем относительно высокую экспозицию на сектор нефти и газа на фоне роста цен на энергоносители, однако, исключаем акции "Татнефти" из-за разочарований по поводу дивидендных выплат, - пишут эксперты. - Финальные дивиденды за 2020 год оказались на уровне нижней границы, предусмотренной дивидендной политикой. Рыночный консенсус предполагал более щедрые выплаты. Корректировка аналитиками прогнозных дивидендов компании снижает потенциал роста акций. При этом неопределенность с возможным приобретением ТАИФ-НК лишь добавляет краткосрочные риски". При этом аналитики добавили в топ-10 акции "Детского мира", увеличивая долю компаний потребительского сектора. "Посткризисное восстановление внутреннего потребления позволит компании показать заметный рост финансовых показателей против низкой базы прошлого года. "Детский мир" остаётся привлекательным сочетанием акции роста и высокодивидендной истории. Перспектива увеличения пакета стратегическим инвестором компании способна оказать дополнительную поддержку котировкам акций", - считают они.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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