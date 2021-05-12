Возможен рост котировок бумаг Ozon до конца мая - "Универ Капитал"

Возможен рост котировок бумаг Ozon вплоть до конца текущего месяца, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов.

Одними из лидеров роста в среду стали бумаги Ozon, констатирует эксперт.

ADS Ozon теперь включены в состав индекса MSCI Russia, что обеспечит автоматический приток в бумаги средств индексных фондов, отмечает Тузов.

18 мая компания опубликует финансовую отчетность за I квартал 2021 года.

"Напомним, что в первом квартале прошлого года его выручка выросла на 63,2%. Сохранение рекордных темпов роста выручки в первом квартале 2021 года в сочетании со вступлением в силу с 28 мая изменений в индексе MSCI Russia, могут задать положительный тренд в котировках бумаг Ozon до конца текущего месяца", - указывает аналитик "Универ Капитала".

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