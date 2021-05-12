Цена акций Airbnb сохраняет потенциал роста до 30% на горизонте 6-12 месяцев - "Фридом Финанс"

Котировки акций Airbnb сохраняют потенциал роста до 30% от текущего уровня на горизонте 6-12 месяцев, полагает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Среди компаний, близких к сегменту туризма, весьма интересными сейчас выглядят уровни котировок акций Airbnb, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже. Эти бумаги просели до минимума с начала текущего года, но сохраняют потенциал восстановления до 30% от текущих уровней в ближайшие полгода-год", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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