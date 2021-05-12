Возможен рост котировок бумаг TCS Group на 10% на горизонте года - Sber CIB

Возможен рост котировок бумаг TCS Group на 10% на горизонте года, считают аналитики Sber CIB.

Как говорится в комментарии инвестбанка, начало года было очень удачным для TCS Group, хотя обычно первый квартал самый слабый с точки зрения прибыли. Чистая прибыль компании превысила ожидания Sber CIB и консенсус-прогноз - она выросла на 57% с уровня годичной давности (до 14,2 млрд рублей). Высокий показатель был обусловлен более низкими отчислениями в резервы.

Операционные расходы продолжали расти быстрыми темпами - они были на 33% выше, чем в четвёртом квартале прошлого года. Это связано с наймом нового персонала, полагают эксперты - в 2020 году штат IT-сотрудников увеличился на одну тысячу человек, в 2021 году планируется нанять еще 1500 человек. Свою роль при этом сыграли, по мнению аналитиков Sber CIB, повышение зарплат в конце прошлого года, а также общая инфляция зарплат в высокотехнологичной сфере.

TCS Group продолжала очень активно привлекать клиентов, отмечают в инвестбанке: число активных пользователей в месяц выросло с 9,3 млн до 10,7 млн, а число держателей карты Tinkoff Black - с 7,5 млн до 8,9 млн.

Менеджмент не стал повышать прогнозы, но вполне возможно, что они будут пересмотрены при публикации отчётности в середине текущего года, обращают внимание в Sber CIB.

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