"Финам" открыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 340 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "МТС" с целью 340 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,6%, стоп-приказ: 317 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"МТС" начинает предоставлять девелоперам новую услугу - создание в домах инфраструктуры интернета вещей (Internet of Things, IoT) на стадии строительства, отмечают аналитики "Финама". Первый контракт на создание такой инфраструктуры заключен с группой "Эталон". Стоимость строительства системы IoT в зависимости от количества квартир составляет 150-300 млн руб. на здание. По оценке экспертов инвесткомпании, пока рынок еще не закладывал в цену акций компании направление бизнеса по созданию экосистемы интернета вещей.

"С технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда. Покупать рекомендуем от текущих уровней с целью 340 руб. При покупке на 28,4% и выставлением стоп-заявки на уровне 317 руб., риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,875", - указывают аналитики "Финама".

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