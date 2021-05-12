Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4100-4150 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка скорректировался до 4100, но сумел отыграть часть падения, что может свидетельствовать о готовности инвесторов выкупать просадки. Однако RSI продолжает демонстрировать "медвежью" дивергенцию, а MACD остается в красной зоне", - пишет аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Мировые фондовые площадки в среду, на взгляд Зубкова, демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов - встреча президента Байдена с лидерами Конгресса (Шумером, Пелоси, Макконнеллом и Маккарти) для обсуждения компромиссной конфигурации пакета инфраструктурных расходов, назначенная на четверг. Предложенный республиканцами объем расходов в $568 млрд может быть увеличен в ходе переговоров. Демократы же настаивают на исходном предложении Байдена в $2,3 трлн. Президент заявил, что хочет увидеть прогресс в разработке законопроекта к 31 мая, хотя к настоящему времени обе стороны не демонстрируют готовности идти на уступки.

Еще одним важным аспектом для участников рынка, по мнению эксперта, остается инфляция, в особенности рост цен на сырье, включая не только цветные металлы, но и зерновые культуры, а также другие товары.

"Удорожание этих товаров наряду с увеличением стоимости транспортировки обусловливает рост цен на конечную продукцию: автомобили, бытовую технику, энергию, продукты питания и так далее. ФРС придерживается мнения о том, что основная причина роста инфляции - эффект низкой базы, поэтому принимать повышать ключевую ставку и сворачивать количественное смягчение пока преждевременно. В качестве очередного подтверждения своей позиции регулятор рассматривает недавний неожиданно слабый отчет по рынку труда", - отмечает Зубков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.