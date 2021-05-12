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12 мая 2021 года 13:34
Рынок ОФЗ близок к балансу - Банк "Открытие"
Текущий уровень ставок на рынке госдолга в целом соответствует стремлению Минфина плавно наращивать заимствования по всему спектру срочностей, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича. Эксперт отмечает, что в конце апреля - начале мая международные инвесторы начали наращивать вложения в ОФЗ. Только за минувшую неделю иностранные инвесторы увеличили вложения на рынке ОФЗ на $200 млн. Несмотря на возврат интереса нерезидентов к российскому рынку, снижения доходности по ОФЗ пока не произошло, полагает Петроневич. На фоне ожидаемого замедления инфляции текущий уровень доходностей остается интересен для инвестиций в ОФЗ. В то же время уровень ставок близок к минимальным с 2000-х годов, и в целом близок к зоне комфорта для Минфина. "Стабильная доходность десятилетних ОФЗ вызвана сочетанием двух факторов, которые компенсировали действие друг друга, - указывает аналитик банка. - С одной стороны, опубликованный прогноз Банка России в отношении ключевой ставки допустил ее значение на конец 2021г в очень широком диапазоне от 5 до 6,5% и сдвинул еще выше ожидания рынка в отношении уровня ставок на краткосрочную перспективу. С другой стороны - позитивная статистика по инфляции за апрель, тот же прогноз Банка России в отношении среднего долгосрочного уровня ключевой ставки (не более 6%) и постепенное снижение геополитической напряженности снизили ожидания рынка в отношении уровня долгосрочных форвардных ставок c уровня 7,5 до 7%". По мере замедления темпов инфляции вполне вероятно снижение уровня доходности десятилетних бумаг, считает Петроневич. Доходности по десятилетним свопам на ключевую ставку уже снизились и в настоящий момент примерно соответствуют уровню конца 2019г (6,8%), наблюдавшемуся до пандемии, когда ключевая ставка находилась на уровне 6,5%, и рынок ожидал ее дальнейшего постепенного движения в нейтральный диапазон 5-6%. "Несмотря на то, что текущие доходности могут выглядеть повышенными на фоне минимальных исторических уровней, которые были достигнуты в 2020г (6,1%), анализ более длинных рядов показывает, что текущий уровень ставок близок к минимальным, - констатирует Петроневич. - Помимо 2020г, более низкий, чем сейчас, уровень десятилетних ставок наблюдался только до финансового кризиса с 2006 по 2008гг, а также короткий отрезок времени в начале 2013г - все остальное время ставки были выше. Таким образом, текущий уровень ставок в целом должен быть близок к зоне комфорта для Минфина для плавного наращивания заимствований по всему спектру срочностей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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