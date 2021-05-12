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12 мая 2021 года 13:12
Акции Merck&Co интересны для долгосрочного дивидендного портфеля - BCS Express
Акции Merck & Co интересны для долгосрочного дивидендного портфеля, полагает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. Аналитик подчеркивает, что за 2020г продажи составили $47,9 млрд (+2,4% г/г). Согласно консенсус-прогнозу, от бизнеса ожидают роста выручки в 2021г на 8%, в 2022г - на 5%. "Согласно прогнозам на ближайшие пять лет, Merck сохранит высокую прибыль, что обусловлено лидирующей позицией в мире в сегменте противораковых препаратов, - отмечает Мамонтов. - Одним из препаратов, благодаря которому компания показывает высокую прибыльность, является Keytruda - новый стандарт для некоторых видов лечения рака. Его объем продаж за 2020г составил $14,4 млрд. К 2026г продажи составят $27,7 млрд. Срок действия патентов Keytruda истекает в 2028г. За счет этого можно ожидать пик продаж в 2027г с потенциалом роста до $30 млрд". Что касается собственного капитала компании, то он снижался в течение последних 5 лет. С 2015г соотношение долга к собственному капиталу увеличилось с 58% до 115%. В то же время, учитывая прогнозируемый рост прибыли, в ближайшие годы ожидается сокращение долговой нагрузки. "Руководство компании планирует в течение 5 лет получить нераспределенную прибыль после выплаты дивидендов в размере $72 млрд. Эта сумма позволит значительно сократить долг, который составляет $31,2 млрд. Выплаты дивидендов стабильно растут последние 9 лет. На конец 2020г они составили 3,2% годовых. Компания не сокращала дивиденды с 1986г, ее можно отнести к так называемым дивидендным аристократам. Ожидаемая прибыль позволит увеличивать дивиденды ежегодно в диапазоне 7-8% в течение следующих пяти лет, сохраняя коэффициент выплат (payout ratio) на консервативных отметках 40-50%", - пишет эксперт BCS Express. Указывает Мамонтов и на существующие риски: - Как и все фармацевтические компании, Merck сталкивается с регуляторным риском со стороны FDA. Задержки выпуска продуктов или отсутствие одобрения могут отразиться на цене акций, полагает эксперт. - Успех и растущие продажи препарата Keytruda увеличили зависимость компании от него, что может стать проблемой при возникновении побочных эффектов или появлении новых методов лечения рака. По мнению аналитика инвесткомпании, взвешенные оценки пикового годового объема продаж являются ориентиром, а не гарантией. Merck & Co - одна из крупнейших фармацевтических компаний, выпускающая препараты для терапии онкологии, диабета, заболеваний иммунной, нервной, сердечно-сосудистой системы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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