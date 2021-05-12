Котировки нефти вероятно, удержатся выше $67,2/барр. в среду - Sber CIB

Котировки нефти вероятно, удержатся выше $67,2 за баррель Brent в среду, говорится в комментарии Sber CIB.

"Утром в среду Brent торгуется по $68,5 за баррель на фоне неоднозначных предварительных данных по запасам углеводородов в США. Рынок отреагировал на усугубление топливного кризиса в США: некоторым НПЗ уже пришлось сократить переработку. Нефтяные цены, вероятно, удержатся выше $67,2 за баррель", - пишут аналитики инвестбанка.

Рубль во вторник стабильно торговался около 74 руб./$1, но при этом в последние дни мировой рынок был волатилен. В среду в центре внимания индекс потребительских цен в США за апрель. Если базовая инфляция превысит ожидаемые 0,3%, то волатильность усилится, а доллар глобально укрепится. В итоге рубль может ослабеть до 74,5 руб./$1, полагают эксперты Sber CIB.

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