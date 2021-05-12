"Финам" рекомендует покупать акции Cummins с целью $344,7

"Финам" рекомендует покупать акции Cummins Inc. с целевой ценой на март 2022г $344,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 27% от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

Американский производитель дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов Cummins Inc. представил финансовые результаты за первый квартал, в соответствии с которыми чистая прибыль увеличилась на 18% г/г и составила $603 млн или $4,07 на акцию, превысив усредненный прогноз аналитиков в $3,46 в расчете на одну акцию, отмечается в комментарии.

Выручка компании за отчетный период выросла на 22% г/г до $6,1 млрд, что оказалось лучше рыночных ожиданий в $5,3 млрд, при этом продажи в Северной Америке подросли на 7% г/г, в то время как доходы на международном рынке подскочили на 45% г/г отчасти за счет роста продаж в Китае и Индии.

"По оценкам компании, в 2021 финансовом году выручка вырастет на 20-24% г/г, а EBITDA - на 15,5-16% г/г. При этом руководство Cummins ожидает, что продажи увеличатся во всех регионах присутствия. Помимо этого, компания рассчитывает в 2021г направить 75% операционного денежного потока акционерам в виде выплат дивидендов и выкупа акций. С начала текущего года бумаги компании подорожали на 22%, и мы сохраняем по ним рекомендацию "Покупать". Целевая цена на март 2022г составляет $344,7, что эквивалентно 27%-ному потенциалу роста от текущих уровней", - отмечает аналитик "Финама" Наталия Пырьева.

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