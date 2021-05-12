ПСБ рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой 351 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 351 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

Сбербанк продолжает демонстрировать уверенный рост прибыли, второй месяц подряд зарабатывая более 100 млрд руб. (103,6 в апреле и 103,3 млрд руб. в марте), констатируют эксперты. Прибыль с начала года составила 386 млрд руб.

Основной фактор сильных результатов, по мнению аналитиков ПСБ - умеренные темпы роста резервов, которые активно создавались в кризис прошлого года, а также рост процентных активов.

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