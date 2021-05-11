Долгосрочный потенциал роста котировок акций Сбербанка сохраняется - BCS Express

Долгосрочный потенциал роста котировок акций Сбербанка сохраняется, при этом краткосрочная динамика может быть подвержена повышенным рискам, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

Сбербанк опубликовал ожидаемо сильные результаты финансовой отчетности по РСБУ за апрель 2021 года, констатирует аналитик. Еще по итогам отчетности I квартала 2021 года было диагностировано ускорение показателей эффективности. В апреле тенденция усилилась, обеспечив высокие значения за первые 4 месяца года относительно кризисного периода 2020 года: рентабельность капитала (ROE) - почти +9 п.п., активов (ROA) - +1,1 п.п.

"Однако сам факт роста прибыли в 9 раз не должен вводить в заблуждение - сработал эффект крайне низкой базы пандемического апреля 2020 года. Закономерно наблюдать и более чем 70%-ное падение темпа резервирования, а это, по сути, база для будущих дивидендов. Именно ожидания повышенных выплат акционерам и привели бумаги Сбербанка к рекордным отметкам (котировки достигли уровня 320 рублей), - пишет Зельцер в своем комментарии. - Долгосрочный потенциал роста котировок бумаги сохраняется, а краткосрочная динамика может быть подвержена повышенным рискам перегретых рынков капитала на фоне скачка инфляции глобальных экономик".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.