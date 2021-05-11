Возможно ослабление рубля до 74,5-75 руб./$1 на текущей неделе - BCS GM

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровней 74,5-75 руб./$1 на текущей неделе, считает главный экономист BCS Global Markets (BCS GM) Владимир Тихомиров.

"Курс российской валюты на текущей неделе может вернуться в коридор 74,5-75 руб./$1 вслед за ростом объемов торговли на рынке и снижением цен на нефть. Свои прогнозы на среднесрочный период не меняем: по нашей оценке, на конец 2021 года ставка ЦБ может составить 5-5,25%, а инфляция может снизиться до 4,5-4,9% г/г. Мы по-прежнему считаем, что к середине 2021 года курс рубля может укрепиться до 72-74 руб./$1, а к концу года - до 70-72 руб./$1", - указывает эксперт BCS GM.

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