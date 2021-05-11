Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 5,25% в июне 2021г - Росбанк

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п., до 5,25%, по итогам заседания в июне текущего года, говорится в комментарии Росбанка.

"Инфляция в России (в соответствии с данными Росстата) отступила от 5,7% г/г к 5,5% г/г по итогам апреля. Это более чем логично, учитывая, что из расчета выпали повышенные значения месячной инфляции в марте-апреле 2020 года, когда ажиотажный спрос на ряд товаров в начале пандемии подстегнул цены вверх. Тем не менее наблюдаемый разворот инфляции вниз от пиковых значений не означает нормализацию инфляционных процессов и не гарантирует быстрого возврата к целевым уровням Банка России (прогнозный диапазон на конец 2021 года - 4,7-5,2% г/г), - отмечают эксперты Росбанка. - Учитывая продолжающееся ускорение недельной инфляции с начала мая (+0,2% н/н с 27 апреля по 4 мая), регулятор с высокими шансами продолжит повышение ключевой ставки на июньском заседании - вероятно, на 25 б.п., до 5,25%".

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