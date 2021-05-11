Sber CIB обновил топ акций США с лучшими дивидендными историями, добавив в него бумаги GILEAD SCIENCES Inc. и Verizon Communications, говорится в комментарии инвестбанка.

"Акции указанных компаний торгуются на Московской бирже и на протяжении долгого времени ежегодно повышают дивиденды", - отмечают аналитики инвестбанка.

Разработчик препаратов для лечения ВИЧ, гепатита и гриппа GILEAD SCIENCES Inc. шесть лет подряд повышает выплаты акционерам, указывают эксперты.

Verizon Communications уже более 35 лет ежеквартально платит дивиденды, при этом в последние 14 лет они каждый год росли, отмечают в Sber CIB.

Abbvie в феврале сохранила квартальный дивиденд на уровне $1,3 на акцию.

AT&T Inc. в марте оставила квартальный дивиденд на уровне $0,52 на акцию.

ExxonMobil в апреле также сохранила квартальный дивиденд на отметке $0,87 на акцию.

"Как правило, у Abbvie, AT&T и ExxonMobil дивиденды пересматриваются раз в год, поэтому они могут быть повышены в предстоящих кварталах", - обращают внимание аналитики инвестбанка.

Chevron Corp. в апреле повысил квартальный дивиденд 33-й год подряд - до рекордных $1,34 на акцию.

International Business Machines в апреле повысила дивиденды 27-й год подряд - до $1,64 на акцию.

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