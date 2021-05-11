Цена акций Amazon может достигнуть $3468 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Amazon.com Inc. могут достигнуть уровня в $3468 за штуку на горизонте до года, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Котировки акций Amazon в понедельник теряли около 3%, что было связано с фиксацией прибыли в технологичных бумагах. В текущий момент цена бумаги компании находится на 10% ниже своих годовых максимумов и немногим ниже своей 200-дневной скользящей средней. "Даунтренд" может какое-то время сохраниться, что дает возможность для покупки на снижении. В ближайшем квартале котировки могут подойти к $3000 за штуку. Наша целевая цена на горизонте до года - $3468", - указывает Емельянов в комментарии инвесткомпании.

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