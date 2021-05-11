BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Цены на г/к прокат в черноморских портах повысились на 1,5% - до рекордного уровня в $1025/тонна. На прошлой неделе Северсталь подняла цены на г/к прокат на 10 евро за тонну или на 0,4% в долларах н/н - до $1125-1145/тонна FOB Балтика. Кроме того, цены на железную руду в Китае на прошлой неделе достигли психологической отметки в $200/тонна CFR, что обеспечило дополнительную поддержку ценам на сталь с точки зрения затрат. Таким образом, мы видим дальнейший потенциал роста ценовых уровней бумаг российских сталепроизводителей, в частности, "Северстали", - отмечают эксперты.

Сохраняется в топ-5 "Газпром", констатируют аналитики. "Существенное улучшение ситуации на европейском рынке газа выгодно для компании. Цены на газ подскочили в январе из-за холодной погоды в Европе и дефицита СПГ в Азии. "Газпром" повысил ориентир экспортной цены на 2021 год до $200/тыс. куб. м. Объемы газа в европейских хранилищах быстро снижаются. Мы ждем завершения как минимум одной ветки Северного потока-2 к началу лета", - указывают в инвесткомпании.

Котировки акций "НЛМК" продолжают опережать рынок на фоне благоприятной динамики мирового рынка стали, отмечают аналитики. "Настроения на экспортных рынках стали улучшаются, цены на лом и арматуру в Турции растут, что оказывает поддержку ценам на заготовку и прочую продукцию в СНГ и служит благоприятным фактором для "НЛМК" с долей экспортных продаж около 58%. Мы ждем от компании сильных результатов за I полугодие 2021 года, что должно обеспечить щедрые дивиденды", - пишут эксперты.

Тинькофф банк опубликовал сильные финансовые результаты за I квартал, констатируют в инвесткомпании. Ранее банк представил "Стратегию-2023": акцент на рост клиентской базы до 16,5 млн и увеличение кросс-продаж до 1,7 на клиента в рамках экосистемы. Также в планах запуск новых продуктов, кредитование МСБ, private banking и географическая экспансия. Акции TCS Group остаются хорошей "историей роста" со стратегической целью среднегодового повышения чистой прибыли на 20% (не менее чем до 75 млрд руб.) и ROE выше 30%, считают аналитики.

"Мы видим потенциал дальнейшего роста цены акций "М.Видео" благодаря обновленной дивидендной политике. Операционные результаты за I квартал 2021 года продемонстрировали рост GMV на 14% (по большей части за счет онлайн-продаж (+63% г/г) - их доля достигла 66,8%). Дополнительную поддержку окажут дивиденды за II полугодие 2020 года в размере 38 рублей на акцию, дата закрытия реестра - 18 мая", - пишут эксперты.

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