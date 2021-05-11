"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AirBnb с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага снизилась к сильному уровню поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $170. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $140, риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4", - указывают эксперты "Финама".

AirBnb в конце прошлого года вышла на IPO, проведя одно из самых успешных первичных размещений за 2020г, напоминают аналитики инвесткомпании. 13 мая 2021г компания должна предоставить финансовую отчётность за 1К21. Эмитент может продемонстрировать сильную отчетность, которая превзойдет ожидания рынка, полагают эксперты.

AirBnb Inc. - это онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

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