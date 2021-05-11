Инвесторам стоит обратить внимание на акции транспортных компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции транспортных компаний, в частности, "Аэрофлота", Global Ports, НМТП, Globaltrans.

"Аэрофлот" в 2020г перевез лишь половину пассажиров по сравнению с 2019г. При этом грузовые перевозки не прерывались из-за пандемии, и выручка компании от них даже выросла на 39%. Согласно новой стратегии компании, "Аэрофлот" планирует удвоить объем пассажиропотока к 2008г - до 130 млн пассажиров - в основном за счет развития бизнеса авиакомпании "Победа", - говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

Также эксперты указывают, что в 2020г консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Global Ports вырос на 6,6%, что лучше рынка, который снизился на 0,8%. "Global Ports может вернуться к выплате дивидендов благодаря растущему рынку контейнерных перевозок и дальнейшему росту своих финансовых показателей. По оценкам аналитиков, это может произойти уже в 2022-2023гг", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Они обратили внимание и на "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), отмечая, что финансовые показатели компании были и остаются под давлением в 2020-2021гг из-за того, что поставки нефти после соглашения ОПЕК+ снизились на 31,5% (нефть и нефтепродукты занимают 81% в структуре грузооборота компании). "Добыча нефти в России в рамках нового соглашения ОПЕК+ постепенно увеличивается. Значит, будет расти и грузооборот вместе с доходами компании", - полагают эксперты.

Акции Globaltrans тоже могут вырасти, потому что ожидается рост отправок каменного угля и удобрений. Также растет потребность в перевозках черных металлов за рубеж - из-за большего количества заявок ожидается рост на 11% во 2К21, указывают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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