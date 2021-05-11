Рубль может возобновить укрепление в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль вновь попробует укрепиться ниже 74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Прошлая неделя была позитивной для рубля несмотря на более низкую активность торгов из-за длительных майских праздников, - отмечают аналитики банка. - Основной причиной позитива стало снизившееся геополитическое давление - санкционные опасения отошли на второй план, и рынок ждет июньской встречи президентов РФ и США, которая дает надежду на стабилизацию отношений двух стран. В моменте после публикации слабых данных по рынку труда в США курс USD/RUB снижался до 73,5 руб./$1, минимумов с середины марта. Однако во вторник курс вновь находится в районе 74,1 руб./$1, другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Геополитический фон продолжает оставаться позитивным, в субботу пресс-секретарь Белого Дома заявила, что США не хотели бы ужесточать санкции против России, но оставляют за собой это право. Мы ожидаем, что рубль вновь попробует укрепиться ниже 74 руб./$1 в ближайшие дни".

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