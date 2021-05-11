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11 мая 2021 года 14:01
Рубль может возобновить укрепление в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль вновь попробует укрепиться ниже 74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Прошлая неделя была позитивной для рубля несмотря на более низкую активность торгов из-за длительных майских праздников, - отмечают аналитики банка. - Основной причиной позитива стало снизившееся геополитическое давление - санкционные опасения отошли на второй план, и рынок ждет июньской встречи президентов РФ и США, которая дает надежду на стабилизацию отношений двух стран. В моменте после публикации слабых данных по рынку труда в США курс USD/RUB снижался до 73,5 руб./$1, минимумов с середины марта. Однако во вторник курс вновь находится в районе 74,1 руб./$1, другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Геополитический фон продолжает оставаться позитивным, в субботу пресс-секретарь Белого Дома заявила, что США не хотели бы ужесточать санкции против России, но оставляют за собой это право. Мы ожидаем, что рубль вновь попробует укрепиться ниже 74 руб./$1 в ближайшие дни". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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11 мая 2021 года 18:00
Курс национальной валюты в ближайшие дни может укрепиться к доллару до 73,5-74 руб./$1 в отсутствие эскалации геополитических рисков, считают аналитики Газпромбанка. Рубль укрепляется к доллару во вторник и торгуется вблизи уровня 74 руб./$1, констатируют эксперты банка. Снижение спроса на валюту... читать дальше
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.11 мая 2021 года 16:23
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.11 мая 2021 года 15:06
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"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 330 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 290 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сбербанк является одним из лидеров по скорости... читать дальше
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