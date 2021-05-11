"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций AbbVie

Аналитики "Финама" отмечают, что рекомендация "покупать акции AbbVie с целью $120,09 за штуку" от 5 марта 2021 уже принесла инвесторам более 10% доходности и сохраняет потенциал 3,33% от текущих котировок, говорится в комментарии инвесткомпании.

Одна из крупнейших американских фармацевтических компаний, AbbVie, опубликовала свои финансовые результаты за 1К21 в пятницу, 30 апреля, напоминают эксперты "Финама". Очищенный EPS за январь-март составил $2,95 (+21,9 г/г), что оказалось выше консенсуса аналитиков Reuters $2,83. Компания зафиксировала рост продаж по всем ключевым препаратам: Humira (+3,5% г/г), Skyrizi (+91,5% г/г) и Imbruvica (+2,9% г/г). "У нас отличный старт 2021 года, хорошие показатели по основным терапевтическим направлениям, а выручка и прибыль за первый квартал превзошли наши ожидания", - сказал Ричард А. Гонсалес, председатель и главный исполнительный директор AbbVie.

"Наши новые продукты демонстрируют впечатляющие характеристики, и мы находимся на пороге потенциальных коммерческих одобрений для более чем дюжины новых продуктов или показаний в течение следующих двух лет, включая пять ожидаемых одобрений в 2021 году", - указывает Гонсалес.

Кроме того, AbbVie продолжает активную политику развития действующего бизнеса за счет поглощений, подчеркивает аналитик "Финама" Александр Ковалев. 8 мая появилась информация, что подразделение Allergan Aesthetics за $ 550 млн приобретет компанию Soliton, производящую медицинское оборудование, в целях дальнейшего расширения портфеля в сегменте коррекции фигуры.

AbbVie - международная биофармацевтическая компания, выпускающая препараты в области иммунологии, для лечения хронических заболеваний почек, гепатита С, онкологии, неврологии и сохранения женского здоровья.

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