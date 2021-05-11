Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 и ОФЗ 26233 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"По нашему мнению, на этой неделе Минфин возобновит первичные аукционы (наверное, вновь с лимитами), на которых могут быть предложены длинные бумаги (например, ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году)", - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

Эксперт также констатирует, что с начала мая месяца, в период между праздниками, активность на вторичном рынке госдолга оставалась минимальной, что в целом неудивительно. Одновременно макроэкономическая ситуация складывалась скорее в пользу роста котировок, указывает Лебедева.

Единственное, что сейчас способно негативно сказаться на котировках ОФЗ, считает аналитик Уралсиба - это сохраняющаяся высокая инфляция. "Рост цен подогревает ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, увеличивается вероятность, что на заседании ЦБ в июне ключевая ставка будет вновь повышена на 50 б.п. Это оказывает негативное влияние на котировки ОФЗ на коротком участке суверенной кривой, правда, довольно слабое - повышение ключевой ставки уже в значительной степени отражено в ценах. В итоге на коротком участке кривой единой динамики котировок не сложилось", - пишет Лебедева в своем комментарии.

"На среднем и дальнем отрезках с начала месяца фиксировался небольшой рост котировок - судя по всему, вновь появился спрос со стороны нерезидентов. Наклон суверенной кривой на участке 2-10 лет вновь немного снизился, и мы ждем, что он продолжит снижаться", - отмечает эксперт корпорации.

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