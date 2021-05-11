Возможно снижение рынка акций США во вторник - BCS Express

Возможно продолжение снижения на американском рынке акций в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии BCS Express.

"Неделя на американском рынке акций началась с волны распродаж, главным образом вновь оказался под ударом высокотехнологичный сектор. Мы продолжаем наблюдать большую ротацию капитала - фокус инвесторов смещается с "акций роста" в пользу "акций стоимости" на фоне опасений роста инфляции и долларовых ставок, способных в первую очередь ударить именно по рыночным оценкам перекупленных высокотехнологичных компаний. Во вторник снижение на рынке акций США может продолжиться", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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