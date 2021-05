"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" акции Merck & Co. с целевой ценой $90,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,8%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Фармацевтическая компания Merck & Co. опубликовала результаты за 1К21. Очищенный EPS за январь-март составил $ 1,40 (-6,7% г/г) при консенсусе $1,63. "Хотя на наши результаты в этом квартале повлияла пандемия, основной спрос на наши инновационные продукты остается высоким, и мы по-прежнему уверены в наших будущих перспективах роста", - сказал Кеннет К. Фрейзер, председатель и главный исполнительный директор Merck.

"Негативное влияние воздействия пандемии COVID-19 на фармацевтическую выручку Merck за первый квартал составило около $ 600 млн, - констатирует аналитик "Финама" Александр Ковалев. - К этому привел, в первую очередь, низкий спрос на услуги поставщиков медицинских услуг в сочетании с отраслевым приоритетом борьбы против COVID-19, что особенно сильно сказались на продажах вакцин в Соединенных Штатах. В то же самое время, продажи флагманского препарата Keytruda поднялись на 19% г/г после серии новых одобрений от FDA, а выручка в сегменте Animal Health выросла на 17% г/г. Мы положительно оцениваем перспективы Merck & Co. по мере дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки в США".

7 мая Merck & Co. также анонсировала одобрение спин-оффа подразделения Organon советом директоров компании. Merck & Co. объявила о выплате дивидендов в размере одной десятой доли обыкновенных акций Organon на каждую обыкновенную акцию Merck, находящуюся в обращении на момент закрытия торгов 17 мая 2021 года, отмечает Ковалев. Ожидается, что спин-офф станет неналогооблагаемым как для компании, так и для ее акционеров. Существующие исследовательские программы Merck & Co. будут по-прежнему принадлежать компании и развиваться в соответствии с планом. Ожидается, что выделение будет завершено 2 июня 2021 года при соблюдении рыночных и регуляторных условий.

"Мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции MRK с целевой ценой $90,50, что соответствует апсайду 15,8%", - заключает эксперт "Финама".

