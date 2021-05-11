Возможно укрепление рубля до 73-74 руб./$1 на текущей неделе - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 73-74 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста".

"Наши ожидания сохранения благоприятного внешнего фона и возврат с выходных локальных игроков допускают возвращение курса рубля в диапазон 73-74 руб./$1 уже на текущей неделе. Пониженные покупки валюты Минфином будут этому способствовать. А далее компании начнут готовиться к первым выплатам стартующего 17 мая очередного налогового периода", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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