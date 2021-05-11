Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $67-68,5/барр. во вторник - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут консолидироваться во вторник в диапазоне $67-68,5 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

Новостной фон достаточно скуп, отмечает аналитик ПСБ, за исключением информации о восстановлении работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co. в США мощностью 2,5 млн барр./день.

Инвесторы во вторник ждут статистику по запасам от API, а в среду - от Минэнерго США. Также во вторник будет опубликован ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК, который будет интересен, по мнению эксперта, с точки зрения оценки баланса и прогнозов на текущий год.

"Локально смотрим на нефть умеренно негативно, считая ее "перегретой". Во вторник ожидаем консолидации котировок нефти марки Brent в диапазоне $67-68,5 за баррель", - указывает Крылова.

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