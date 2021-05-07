Второй квартал будет комфортным для формирования позиций в еврооблигациях - "ВТБ Мои Инвестиции"

Второй квартал будет комфортным для формирования позиций в еврооблигациях и фондах евробондов, если прогнозы по инфляции не изменятся, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Федрезерв США уверен во временном характере ускорения инфляции и старается "заякорить" инфляционные ожидания участников рынка. Дж. Пауэлл убеждён в правильности сохранения ультрамягкой денежно-кредитной - Федрезерв не закладывает повышение процентных ставок ранее 2023г и не обсуждает ещё сворачивание покупок активов на баланс. Рост доходности 10-летних UST остановился - больше месяца они остаются в районе 1,6% годовых, несмотря на прохождение пика инфляции. Ожидаем, что к концу года доходности будут в диапазоне 1,5-1,6%. Это поддержит восстановление облигационных рынков. Ближайший квартал - комфортный для формирования позиций в еврооблигациях и фондах евробондов, если прогнозы по инфляции не изменятся. Прохождение третьей волны пандемии в Южной Америке и Индии поддержит евробонды компаний их этих регионов", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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