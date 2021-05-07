"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, отмечая хорошую отчетность банка за 1К21, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы пока сохраняем рекомендацию "покупать" по привилегированным акциям Сбербанка и их среднесрочную целевую цену на уровне 294,2 руб., что соответствует апсайду в 6,7% с учетом ожидаемых дивидендов. Отметим при этом, что в прошлый четверг банк опубликовал хорошую отчетность за 1К21, и мы планируем в ближайшее время скорректировать модель оценки банка и целевые цены по его акциям, вероятно, в сторону повышения", - пишет аналитик "Финама" Игорь Додонов.

Эксперт указывает на следующие факторы поддержки акций Сбербанка (обоих типов):

- Сбербанк является крупнейшим банком в России, обладает самой развитой экосистемой в секторе, его бизнес имеет высокую степень цифровизации. Это позволяет сохранять лояльность клиентов, дает новые возможности роста и поддерживает рентабельность.

- Благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективность бизнеса Сбербанк должен стать одним из главных бенефициаров экономического восстановления страны после кризиса. И финансовые результаты за 1К21, на взгляд Додонова, подтверждают данный тезис. Так, чистый процентный доход вырос на 13,3% в годовом выражении до 421,5 млрд. руб., чистый комиссионный доход - на 6,3% до 134,3 млрд. руб. При этом чистая прибыль подскочила на 152,7% до 304,5 млрд руб., и показатель ROE составил внушительные 24,3%.

- Преимуществом Сбербанка является понятная дивидендная политика, предусматривающая выплаты в размере не менее 50% прибыли по МСФО. По итогам 2020г руководство банка рекомендовало выплатить дивиденды на уровне 18,7 руб. на акцию каждого типа, что соответствует дивидендной доходности 6,3% по "обычке" и 6,6% по "префам", отмечает эксперт инвесткомпании. Причем дивидендная доходность бумаг банка является одной из самых высоких среди российских и мировых кредиторов.

- По консервативным оценкам "Финама", в 2021г чистая прибыль Сбербанка по МСФО может достичь 955 млрд руб. Если предположить, что на дивиденды будет направлено 50% прибыли, дивиденд за этот год может составить 21,1 руб. на акцию каждого типа, что станет новым рекордом для банка, подчеркивает Додонов. DY 2021E по "префам" составляет 7,4% и 7,1% по обыкновенным акциям.

Также аналитик "Финама" напоминает, что в конце прошлого года Сбербанк представил амбициозную стратегию развития до 2023г, реализация которой позволит ему еще больше укрепить свои лидирующие позиции в российском банковском секторе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.