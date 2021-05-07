"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций CMS Energy с целью $60,3

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций CMS Energy с прогнозной ценой $60,3, говорится в комментарии инвесткомпании.

29 апреля свои финансовые результаты за 1К21 года опубликовал мичиганский электросетевой холдинг CMS Energy. "Очищенный EPS за январь-март составил $1,21 (+40,7% г/г), который оказался выше консенсуса Reuters $ 1,13. Основными драйверами финансовых показателей CMS Energy были повысившиеся продажи и стабильные показатели затрат на уровне чуть выше 1К20. Кроме того, в марте компания направила на согласование регулирующей комиссии штата Мичиган новый тарифный план, предусматривающий ROE в размере 10,5% для подразделения Consumers Electric Utility и включение в тариф инвестиций в повышение надежности электросетей и солнечную генерацию. Окончательное решение регулятора ожидается к декабрю 2021г", - отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Ковалев.

Эксперт подчеркивает, что CMS Energy подтвердила свой прогноз скорректированной прибыли на 2021г в размере $ 2,83-2,87 доллара на акцию, что отражает рост на 6-7,5 % г/г.

CMS Energy - сетевая энергетическая компания, базирующаяся в штате Мичиган и преимущественно функционирующая в сфере генерации и распределения электроэнергии и газоснабжения.

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