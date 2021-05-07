"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 2000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,7%, стоп-приказ: 1700 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания реализует программу трансформации своего бизнеса в сторону более тесного взаимодействия с конечными потребителями за счет модернизации производственных мощностей, цифровизации процессов и развития клиентских сервисов, что особенно актуально в реалиях современной цифровой экономики. В текущем цикле роста цен на промышленные металлы мы выделяем "Северсталь" как фаворита среди металлургических компаний РФ", - отмечают эксперты "Финама".

С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. "При покупке на 14% от портфеля и выставлении стоп заявки на уровне 1700 руб., риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - указывают аналитики инвесткомпании.

ПАО "Северсталь" - это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

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