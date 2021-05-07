Ключевая ставка ЦБ РФ в конце года составит, скорее всего, 5,75% - Райффайзенбанк

Ключевая ставка ЦБ РФ в конце года составит, скорее всего, 5,75% годовых, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция осталась на уровне 5,6% г/г на неделе к 3 мая. Мы полагаем, что с большой вероятностью месячная оценка за апрель (будет опубликована сегодня) также окажется на уровне 5,6% г/г", - пишет эксперт.

Мурашов также отмечает, что на этом дезинфляционная динамика, скорее всего, приостановится в ближайшие месяцы (при прочих равных инфляция будет находиться на уровне 5,6-5,7% г/г) и лишь в ноябре-декабре снизится до 4,9-5,2% г/г. Определяющим фактором для годовой динамики останется, по мнению аналитика, эффект низкой базы прошлого года: в прошлом году (несмотря на кризис) инфляционное давление от курса рубля было крайне умеренным и непродолжительным, а потому уже в мае аннуализированная инфляция опустилась ниже 4% в годовом выражении. При этом, с исключением сезонности, в апреле-мае инфляция м./м. пойдет на спад и к июню вплотную приблизится к 0,36% м./м. (это почти 4% в годовом выражении), полагает Мурашов.

"Крайне "неохотный" характер дезинфляции м./м. - результат неплохого состояния потребительского спроса: как мы уже не раз отмечали, после кризиса расходы потребителей восстанавливаются не только из-за того, что доходы пострадали не так сильно, но и из-за сохранения позитивных темпов потребкредитования. Такое состояние спроса дает возможность участникам со стороны предложения повышать цены. Нахождение инфляции длительное время выше цели - один из главных факторов более быстрого перехода ЦБ к нейтральной политике - мы полагаем, что к концу года ключевая ставка будет повышена до 5,75%", - заключает эксперт Райффайзенбанка.

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