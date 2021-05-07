Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4170-4220п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4170-4220 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Индикатор RSI продолжает демонстрировать "медвежью" дивергенцию, но MACD начинает постепенно выходить из "красной зоны". Индекс широкого рынка накануне завершил сессию выше психологически значимого уровня 4200 пунктов. Если "бенчмарку" удастся закрепиться выше предыдущего исторического максимума в 4219 пунктов, фаза консолидации закончится", - отмечает старший аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Эксперт обращает внимание, что главным событием пятницы для инвесторов станет публикация апрельской статистики по рынку труда США, от которой зависит политика ФРС. "Кроме того, релиз в значительной степени определит расстановку сил между "акциями роста" и "акциями стоимости". Есть вероятность того, что после публикации активизируется обсуждение сворачивания ультрамягкой денежной политики ФРС. Многие эксперты считают, что экономика перегревается. Их оппоненты уверены, что даже очень сильные данные по занятости не приведут к изменению политики регулятора, так как рынок труда по-прежнему далек от доковидного уровня", - пишет Пильгунова.

Остается в центре внимания инвесторов и сезон отчетности, констатирует аналитик "Фридом Финанс". "Тот факт, что результаты большого числа эмитентов оказываются сильнее ожиданий, уже воспринимается как норма. Самые популярные у участников рынка компании отчитались. Одними из главных поводов для беспокойства остаются нарушения цепочки поставок и проблемы на стороне предложения. Эта ситуация оказывает давление на продажи и рентабельность компаний, а также влияет на цену их продукции", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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