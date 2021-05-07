Рубль будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 на следующей неделе, прогнозируют в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР).

Курс российского рубля к доллару несколько волатилен в текущий момент и торгуется в диапазоне 74,1-74,3 руб./$1, констатирует операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Нефть марки Brent, достигшая на текущей неделе пика стоимости в $69,8 за баррель, начала снижение на фоне противоречивых новостей о запасах на энергоносители. С одной стороны, бушующий коронавирус в Индии существенно снижает внутренний спрос на закупки сырья. С другой стороны, многие эксперты возлагают большие надежды на летний сезон в США и предсказывают 30% рост спроса на авиакеросин по сравнению с первым кварталом 2021 года, отмечает Зотов. При этом эксперт отмечает, что поддержку цене на нефть на следующей неделе могут оказать слабеющий доллар и восстановление экономик США, еврозоны и Китая.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.