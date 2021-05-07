Бумаги Caterpillar и Paccar интересны для покупки в портфель "акций стоимости"- BCS Express

Бумаги компаний Caterpillar и Paccar Inc. в настоящее время интересны для добавления в портфель "акций стоимости" с горизонтом инвестирования два года, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

"Компании "value" выглядят лучше технологического сектора на фоне повышенных инфляционных ожиданий. В эти периоды инвесторы могут предпочитать акции компаний со стабильными денежными потоками. Дополнительным плюсом является ожидаемый рост прибыли и продаж, а также дивидендная доходность 1,9% (Caterpillar) и 2,5% (Paccar). На месячном графике потенциал роста котировок акций Caterpillar просматривается в области $310-330 (рост на 30-40%), котировок бумаг Paccar - на отметке $120-135 (рост на 28-44%)", - указывает аналитик инвесткомпании.

Paccar - производитель грузовых автомобилей и запчастей, а также промышленных лебедок под брендами Braden, Carco и Gearmatic.

Caterpillar - производитель тяжелого оборудования для строительной и горнодобывающей промышленности. Среди продукции есть дизельные двигатели и газовые турбины, асфальтоукладчики, катки, экскаваторы, мини-погрузчики. Компания также производит роторные буровые установки, гусеничные тракторы, карьерные самосвалы для горнодобывающей промышленности.

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