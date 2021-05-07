Акции ММК интересны для покупки в настоящее время - "Финам"

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с прогнозной ценой 77,1 рубля за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 19,5% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт "Финама" Алексей Калачев отмечает некоторые факторы поддержки бумаг "ММК":

- "ММК" является одним из бенефициаров циклического роста металлургического рынка, поддерживаемого динамикой жилищного строительства, программами инфраструктурной модернизации и поддержки промышленности для вывода экономики из пандемического кризиса.

- Группа занимает одну из лидирующих позиций на рынке стали в России с долей рынка около 17%. В продажах "ММК" преобладает продукция с высокой добавленной стоимостью, от 60% до 90% продаж приходится на внутренний рынок. В силу этого компания получит максимум выгоды от реализации инфраструктурных проектов и поддержки строительной отрасли.

- Компания представила по итогам I квартала 2021 года сильную операционную и финансовую отчетность, нарастив ключевые показатели как в квартальном, так и годовом сравнении.

- "ММК" поддерживает минимальный в отрасли уровень долговой нагрузки (на уровне 0,08х по отношению к EBITDA на последнюю отчетную дату) и входит в число эмитентов с самой высокой доходностью акций. Дивидендная политика "ММК" предполагает распределение на дивиденды до 100% свободного денежного потока. Средневзвешенная доходность акций "ММК" за последние 5 лет составила 9,96%. Это один из лучших показателей среди российских компаний. В 2021 году дивидендная доходность акций "ММК" к текущей цене может составить около 12%.

- После SPO 3% акций "ММК" контролирующим акционером free float акций компании увеличивается до 18,74%. Это открывает перспективы для возвращения их в индекс MSCI Russia в один из следующих пересмотров состава индекса.

- Капитализация "ММК" выглядит недооцененной относительно конкурентов по основным мультипликаторам.

Указывает при этом Калачев и на факторы риска:

- Основным риском для "ММК" сегодня является обеспокоенность российских потребителей, регуляторов и властей значительным ростом цен на продукцию компании. Органами власти РФ могут предприниматься регулирующие действия, которые помешают компании воспользоваться удачно конъюнктурой в интересах акционеров.

- В конце апреля Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против "НЛМК", "Северстали" и "ММК" из-за монопольно высоких цен на плоский горячекатанный прокат, которое может привести к оборотным штрафам. На плоский горячекатанный прокат приходится около 40% продаваемой "ММК" продукции.

- Президент РФ высказался за повышение налоговой нагрузки компаний, которые, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой 2021 года, предпочтут направить прибыль на дивиденды, а не на инвестиции. Группа "ММК" с ее сильной привлекательной дивидендной политикой может оказаться в зоне риска на удовлетворение фискальных интересов государства и на изъятие "сверхприбыли".

"С технической точки зрения, на недельном графике акции "ММК" растут отмеренным ходом после выхода из предыдущего исторического диапазона. Сейчас котировки пребывают в стадии коррекции. Серьезная поддержка расположена в районе 59 рублей за акцию. Диапазон цен от 59 до 65 рублей представляется удачным для покупок", - отмечает аналитик "Финама".

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