Потенциал роста цены GDR X5 в перспективе 12 месяцев составляет 54% - Sber CIB

Потенциал роста котировок бумаг X5 Retail Group в перспективе 12 месяцев составляет 54%, возможная дивидендная доходность ритейлера в 2021 году - 9%, считают аналитики Sber CIB.

X5 Retail Group может провести IPO своего онлайн-бизнеса в 2022-2023 гг., что должно повысить оценку этого сегмента, отмечают в Sber CIB. Менеджмент компании считает, что онлайн-бизнес стоит около $3 млрд. В прошлом году благодаря пандемии онлайн-оборот группы вырос на 360%, но пока это всего 1% от совокупной выручки.

"Любые комментарии на тему IPO или роста онлайн-сегмента должны поддержать бумаги X5 в краткосрочной перспективе. Потенциал роста GDR Х5 на 12 месяцев - 54%, дивидендная доходность ритейлера в 2021 году должна составить 9%", - указывают эксперты инвестбанка.

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