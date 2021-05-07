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07 мая 2021 года 11:13
"Финам" рекомендует покупать акции "Самолета" с прогнозной ценой 1749,5 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной ценой на уровне 1749,5 рубля на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста с учетом дивидендов на 19,4% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик отдела анализа акций "Финама" Наталия Пырьева отмечает следующие позитивные для бумаги факторы: - Компания сдала в эксплуатацию (с момента основания в 2012 году) более 2,3 млн кв. м недвижимости. Земельный банк "Самолета" на конец 2020 года составляет 20 млн кв. м стоимостью порядка 260,5 млрд руб. - Компания контролирует ключевые этапы реализации проектов: приобретение земельного участка, проектирование, строительство, маркетинг и продажи. - "Самолет" по итогам 2020 года занял второе место в Московском регионе по объему текущего строительства с долей рынка 5% и был включен в перечень системообразующих предприятий России. Компания продолжает усиливать позиции в Московском регионе - объем продаж в Москве и Новой Москве в первом квартале 2021 года увеличился на 20% г/г (до 42,7 тыс. кв. м) и на 60% г/г в денежном выражении (до 7 млрд руб.). "Самолет" - один из крупнейших российских девелоперов, который создает современные городские кварталы и является лидером комплексного освоения территорий в Московском регионе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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