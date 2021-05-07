Котировки бумаг Полюса и Polymetal сохраняют потенциал роста - BCS Express

Котировки бумаг "Полюса" и Polymetal сохраняют потенциал роста, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Бумаги "Полюса" и Polymetal вновь пользуются высоким спросом на фоне роста цены на драгметаллы, констатирует аналитик инвесткомпании.

Участники рынка покупают драгметаллы в ответ на инфляционные опасения, отмечает Карпунин. Если по золоту будет уверенно пройден район $1815-1825 за тройскую унцию, то это будет сильным сигналом в пользу более внушительной волны роста с потенциалом подъема в сторону $1865-1870, полагает он.

"В связи с этим пространство для подъема котировок бумаг золотодобывающих компаний сейчас сохраняется. Спекулятивно можно удерживать длинные позиции", - указывает Карпунин.

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