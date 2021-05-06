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06 мая 2021 года 19:02

Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 7 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая в апреле от Caixin (04:45 МСК);

- внешнеторговый баланс Китая в апреле (04:45 МСК);

- промышленное производство Германии в марте (09:00 МСК);

- ключевой отчет о состоянии рынка труда США в апреле (15:30 МСК);

- совет директоров "Газпром нефти" обсудит дивиденды за 2020г;

· акции "ЛСР", "НЛМК" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

·квартальные результаты Adidas, Credit Agricole, BMW, Siemens.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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