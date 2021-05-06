"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "РусГидро"

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Русгидро" с целевой ценой 1,09 руб. за штуку, которая подразумевает потенциальную доходность 30%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Аналитик Наталия Малых отмечает следующие факторы роста:

- Рост прибыли по итогам 2021 года. "По нашим оценкам, прибыль по МСФО составит порядка 56 млрд руб. (консенсус Bloomberg 62-64 млрд руб.). Главным драйвером должно стать сокращение обесценений в сравнении с прошлым годом на фоне отсутствия крупных вводов (в прошлом году списания составили около 26 млрд руб.). Операционные и финансовые отчеты в I полугодии, вероятно, зафиксируют умеренное снижение выработки и прибыли на фоне меньшей водности, чем в прошлом году (выработка -13,2% в 1К2021 от высокой базы 1К2020, прибыль по РСБУ -6% г/г). Эффект роста прибыли проявится по итогам года, поскольку списания обычно отражаются в IV квартале", - пишет эксперт.

- Генкомпании также начнут возвращать недополученную ранее тарифную выручку, связанную с компенсацией расходов на уголь (всего 12,7 млрд руб., из них около 2 млрд руб. в 2021г).

- Начисление тарифов по долгосрочным регуляторным соглашениям для ТЭС в неценовых зонах, которые позволят сохранять достигнутую экономию в тарифах.

- Дивиденды за 2020г могут составить рекордные 0,0530 руб. на акцию (+49% г/г) при выплате 50% прибыли от 46,6 млрд руб. Текущая доходность - 6,3%. "В последние годы при этом payout акции уходили в отсечку с медианной доходностью 5,2%, а значит равновесная цена выходит на уровне 1,02 руб. (апсайд 22%). При этом мы считаем этот объем выплат (23,3 млрд руб. за 2020г) устойчивым и прогнозируем повышение на 23% в следующем году до 28,6 млрд руб.", - указывает Малых.

Ключевыми факторами риска, на взгляд аналитика "Финама", являются пересмотр инвестиционной программы в сторону увеличения и проблема с достройкой аварийной Загорской ГАЭС-2. Сейчас проводятся работы по выравниванию здания станции, которые по проекту должны завершиться в 2022г. После этого компания будет рассматривать вопрос о целесообразности восстановления станции. Это довольно дорогой объект мощностью 840 МВт, который строился по ДПМ, и потенциально решение об отказе о восстановлении может привести к отражению списаний в отчете по прибыли, отмечает Малых.

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