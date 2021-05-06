Рубль в мае может укрепиться до 72 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Рубль в мае может укрепиться до 72 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"Конъюнктура в мае складывается благоприятно для российской валюты. Цены на нефть перешли в диапазон $65-$70 за баррель (Brent). Туристический спрос на валюту остается низким из-за закрытых границ и психологического аспекта опасений новых штаммов коронавируса. Доходности ОФЗ, особенно на дальнем конце кривой, все более привлекательно выглядят для нерезидентов с учетом дефицита возможных альтернатив. При этом геополитическая премия сокращается на фоне предполагаемой в июне встречи президентов США и РФ", - отмечает Шульгин.

Однако как раз в этом ключе май может теоретически принести дополнительное давление на рубль, если Штаты посчитают для себя стратегически выгодным дополнительно надавить на Россию новыми санкциями, чтобы было больше "козырей в рукаве" в ходе переговорного процесса двух лидеров, полагает эксперт.

"Так или иначе, но пока мы вовсе не исключаем в последнем месяце весны снижение курса до 72 руб./$1, однако ниже котировки уже с точки зрения риска и доходности смотрятся по-прежнему привлекательно для длинных позиций в паре USD/RUB", - резюмирует Шульгин.

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