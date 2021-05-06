"Финам" рекомендует покупать акции "Норникеля" с целью 31738 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 18,2% в перспективе до одного года, говорится в комментарии инвесткомпании.

По мнению аналитика "Финама" Алексея Калачева, драйверами для акций "Норникеля" выступают:

- впечатляющий рост стоимости металлов до их исторических максимумов, в частности меди (на 79,6% с начала года) и особенно - палладия (на 20,7% с начала года), который формирует основную часть выручки компании;

- темпы полного восстановления производительности пострадавших от подтопления рудников "Октябрьский" (к началу мая) и "Таймырский" (к началу июня) оказались выше ожидаемых;

- приемлемая дивидендная доходность акций после изменения базы для расчета дивидендов: вместо 60% EBITDA компания заплатит за 2020г 50% свободного денежного потока. На каждую акцию придется по 1021,22 руб. Дивидендный реестр закроется 1 июня 2021г. Доходность этой выплаты к текущей цене составляет около 3,9%. Ранее акционеры за 9 мес. 2020г получили по 623,35 руб. на акцию. Годовая дивидендная доходность от владения акциями "Норникеля" (к средневзвешенной цене за год, которая равна 22042 руб.) составляет 7,5%.

- перспективы выделения медного "Быстринского проекта" в отдельную компанию с распределением его долей между акционерами "Норникеля". Многие помнят, как в свое время из "Норильского никеля" выделялось "Полюс-золото";

- объявленным выкупом у акционеров до 3,4% акций "Норникеля" по цене 27780 руб. за акцию. Заявления на продажу будут приниматься в период с 20 мая по 18 июня 2021г включительно. Ожидается, что выкупленные "Норникелем" в рамках этого предложения акции, будут погашены. Это решение поддержит акции от снижения.

Отмечает эксперт и факторы риска:

- Основными рисками для акционеров является рост аварийности на объектах компании в последний год и вызванная этим необходимость резкого увеличения инвестиций в обновление и модернизацию производственных мощностей. Долгое время этот процесс сдерживался ограничениями, накладываемыми акционерным соглашением, срок действия которого истекает в следующем году. Отставание в обновлении стало очевидным, когда отозвалось чередой серьезных аварий.

- Увеличение инвестиционной программы может привести к росту долговой нагрузки и снижению дивидендов. Однако дальнейшее промедление повышает риски новых инцидентов, следствием которых станут снижение объемов производства и финансовые потери.

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