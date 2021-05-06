"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в топ-10 акций США

Название Вес, % Див. доходность на 12 мес. Потенц. доход AvalonBay Communities Inc 10% 3,5% 1,7% BioMarin Pharmaceutical Inc 10% 0,0% 38,5% Boston Scientific Corp 10% 0,0% 12,6% Hasbro Inc. 10% 2,8% 11,6% EQT Corp. 10% 0,6% 15,9% Lumentum Holdings Inc 10% 0,0% 40,9% Palo Alto Networks 10% 0,0% 29,7% Tapestry Inc. 10% 1,9% 4,0% Huntington Bancshares Inc. 10% 4,1% 11,3% Kellogg Co. 10% 3,7% 5,3% Топ-10 акций США 100% 1,7% 17,1% Индекс S&P 500 1,7% 9,6%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции NRG Energy и включив в подборку акции Palo Alto Networks. "Мы фиксируем прибыль в акциях NRG Energy, которые с момента включения в подборку в августе 2020 г. выросли на +7%. По-прежнему считаем NRG одним из наиболее привлекательных активов среди диверсифицированных энергопроизводителей с фокусом на развитие зеленой энергетики, однако решили увеличить экспозицию портфеля на акции роста. Мы включаем в подборку акции Palo Alto Networks, одного из лидеров в сегменте кибербезопасности. Ожидаем, что рыночный тренд на переход к облачной архитектуре кибербезопасности и рост выручки по подписке приведет к переоценке акций компании", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". Новый состав топ-10 акций США:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.